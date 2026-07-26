Interul lui Cristi Chivu a dat lovitura! Jucătorul de 50 de milioane de euro a semnat până în 2031

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În vara anului trecut, portughezul Bruno Fernandes, în vârstă de 31 de ani, căpitanul lui Manchester United, a refuzat să plece de pe Old Trafford, deși avea o ofertă foarte tentantă din Arabia Saudită. Al Hilal era dispusă să ofere peste 100 de milioane de euro pentru a-l achiziționa de la Manchester United.

Bruno Fernandes pleacă de la Manchester United. E dorit în zona arabă

Portughezul a refuzat să plece la acea vreme, dar acum, la un an distanță, surse din cadrul clubului anunță că va dori să facă pasul departe de Manchester United în această vară, înainte de startul sezonului următor de Premier League, campionat care se vede pe VOYO.

Bruno Fernandes s-a și arătat foarte dezamăgit de conducătorii lui Manchester United în timp și a transmis că doar managerul de la acea vreme, Ruben Amorim, a fost de partea sa și l-a dorit cu adevărat în continuare la echipă.

Cristiano Ronaldo negociază venirea lui Bruno Fernandes la Al-Nassr

În presa din Anglia a apărut informația conform căreia Bruno Fernandes a decis să plece de la Manchester United, nemulțumit de tot ce se întâmplă la echipă, de faptul că lucrurile nu sunt puse la punct nici de această dată!

Se pare că o variantă ar fi Al-Nassr, iar Cristiano Ronaldo s-ar implica personal în aducerea conaționalului său în zona arabă.