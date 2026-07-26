Cu gândul la returul cu FK Auda, din turul doi preliminar al Conference League, după eșecul surprinzător, 2-3, din Ghencea, staff-ul campioanei a decis să menajeze mai mulți titulari.

FCSB, cu patru „underi” împotriva lui Csikszereda

În primul „11” se regăsesc nu mai puțin de patru jucători eligibili pentru regula U21: Ricardo Pădurariu, Mihai Toma, David Popa și Alexandru Stoian.

Formula de start aleasă este: Târnovanu – Labonne, Dawa, Duarte, Pădurariu – Radunovic, Toma, Florin Tănase – David Popa, Stoian, Politic.

Rezervele FCSB-ului sunt: M. Popa, Udrea, Crețu, Danciu, Octavian Popescu, Bîrligea, J. Paulo, Avram, Cisotti și Stancu.

﻿ Marian Iancu: „Și în zece tot vor învinge”

Înaintea partidei, fostul patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, și-a exprimat opinia pe Facebook și este convins că FCSB nu va face un nou pas greșit.

„FCSB nu pierde azi, nu pentru că nu ar fi în aceeași situație ca și Craiova, venită din preliminariile europene cu rușinea unei înfrângeri, dar are experiența umilinței de anul trecut. A punctelor pierdute prostesc în campionat, când au dat prioritate competiției europene și au ajuns în play-out. Așa ceva nu se va mai întâmpla.

Cred că azi valoarea FCSB va face diferența. Cu Tănase sau fără, nu contează. Și în zece tot vor învinge. Greu, dar vor lua cele trei puncte. Egalul azi este, de fapt, o înfrângere”, a scris Marian Iancu.

FCSB a debutat în noul sezon al SuperLigii cu o victorie, scor 2-0 împotriva lui FC Argeș, în timp ce Csikszereda a cedat categoric în prima etapă, 0-3 pe terenul Corvinului Hunedoara.

La momentul redactării acestui articol, roș-albaștrii ocupă poziție #3, în timp ce harghitenii se poziționează pe ultimul loc din campionat.