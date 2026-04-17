Pentru Mirel Rădoi (45 de ani), numărătoarea inversă a început la FCSB! Revenit la club, la 11 ani după primul său mandat de antrenor, fostul mijlocaș s-a convins că, între timp, nu s-a schimbat nimic în bine. Din contră!

Că Rădoi e pe picior de plecare de la FCSB e o informație care a ajuns și în zona arabă. Sport.ro a dezvăluit aici că fanii lui Al-Hilal Riad au început să-l ceară pe Rădoi pe bancă, în locul lui Simone Inzaghi, pentru sezonul viitor.

Deocamdată, tot ce știm e că Rădoi va pleca de la FCSB și că următoarea sa destinație va fi în Asia, unde a pregătit, în trecut, Al-Tai (Arabia Saudită), Al-Bataeh (Emirate) și Al-Jazira (Emirate). Pe de altă parte, există o certitudine: la ce impresie excelentă a lăsat, ca jucător, la Al-Hilal, fanii visează ca, la un moment dat, să-l vadă pe Rădoi înapoi la club, de această dată, în calitate de antrenor.

Prințul Nawaf bin Mohammed, fan mare al lui Rădoi

În confirmarea acestei idei vine acum și o emisiune difuzată la televiziunea saudită, în care invitat a fost prințul Nawaf bin Mohammed. Acesta e un mare fan al lui Al-Hilal și un om implicat în sportul local.

În cadrul dialogului, prințul a fost rugat să facă niște alegeri, în privința celor mai buni jucători din istoria lui Al-Hilal pe diferite posturi. Când a fost întrebat despre mijlocași, prințul a făcut următoarele alegeri:

*Rădoi sau André Carrillo? Rădoi!

*Thiago Neves sau Rădoi? Neves!

Apoi, discuția a continuat, și prințul a vorbit, din nou, despre fostul mijlocaș al formației din Riad.

„Pe Rădoi îl consider printre cei mai buni mijlocași din istoria echipei. Un jucător cu foarte multe calități. Aducerea sa a meritat toți banii. Un jucător de top“, a spus prințul saudit.

Mirel Rădoi a evoluat pentru Al-Hilal Riad, între 2009 și 2011, perioadă în care a adunat 85 de meciuri, 20 de goluri și 8 pase de gol și a cucerit cinci trofee.