FCSB mai are cele cinci etape din play-out, plus meciurile de baraj dacă va fi cazul, cu Mirel Rădoi (45 de ani) pe bancă.

Apoi, formația bucureșteană va fi nevoită să abordeze viitoarea stagiune cu un alt „principal“. Ceea ce Sport.ro a anunțat încă de acum două zile. Între timp, s-a și aflat că fostul mijlocaș defensiv e cerut de un colos din Saudi Pro League, unde actualul antrenor câștigă 26 de milioane de euro pe sezon!

Până să vedem unde va ajunge Rădoi, după plecarea de la FCSB, despărțirea sa iminentă de formația patronată de Gigi Becali a fost confirmată și de Gică Craioveanu.

„Eu am spus că Mirel Rădoi nu va rezista o lună la FCSB, am greşit. A rezistat o lună şi o săptămână. În vară, cred că va pleca, pentru că Mirel are alte perspective, vrea linişte, şi la FCSB nu va fi această linişte. Şi Guardiola, şi Mourinho dacă vin la FCSB, nu va fi această linişte niciodată. Dar nu numai la FCSB, ci în general, în fotbalul românesc s-a pierdut răbdarea. Nu mai este răbdare“, a spus fostul atacant.