Acest al doilea mandat al lui Mirel Rădoi (45 de ani), la FCSB, la 11 ani după primul, l-a convins, încă o dată: Gigi Becali e „incurabil“.

În momentul numirii lui Rădoi, latifundiarul din Pipera anunța că își va opri aparițiile în cadrul unor emisiuni televizate, pentru a asigura liniștea de care finul său avea nevoie. Ulterior însă, aproape că a fost ziua și emisiunea la care Becali a vorbit, în stilul său caracteristic. Drept urmare, Rădoi s-a lămurit: nu e de stat la o echipă unde patronul face haos.

Mirel Rădoi are ofertă din zona arabă

Unde va ajunge însă actualul antrenor al roș-albaștrilor, după ce își va încheia mandatul? În zona arabă. Aici, și-a făcut un nume Mirel, ca jucător. Și tot aici a pregătit cele mai multe formații, ca antrenor: Al-Tai (Arabia Saudită), Al-Bataeh (Emirate), Al-Jazira (Emirate).

Acum, Rădoi e pe cale să se întoarcă în zona Golfului Persic, în schimbul unui alt contract cu șase zerouri la coadă. El a fost dat de gol de Mihai Stoica, prezent în studioul Prima Sport.

„Să vedem ce se va întâmpla, vedem dacă echipa ajunge sau nu în Conference League. Dacă oferta pe care o are şi pentru care şi-a dat acceptul va fi în continuare pe masă. Că din moment ce nu s-a semnat, niciodată nu poţi să ştii. Mai ales într-o anumită zonă geopolitică“, a spus Mihai Stoica.

Ultima parte a declarației sale, vizavi de „zona geopolitică“ a confirmat că Rădoi e pe cale să se întoarcă în Orientul Mijlociu. Aici, are loc un război, în acest moment, intrat, totuși, în faza de armistițiu. De aici și referirea lui Meme la faptul că totul e imprevizibil, în zona arabă. Atât din punct de vedere fotbalistic, cât și geopolitic.