După ratarea play-off-ului, Becali a reușit să-l convingă pe Rădoi să preia echipa până la finele acestui sezon, pentru a-l ajuta să prindă barajul de Conference League. I-a promis acestuia libertate totală, iar fostul selecționer a acceptat, chiar dacă a spus că, din vară, va prelua o echipă din zona Golfului.

Mirel Rădoi pleacă de la FCSB!

În ultima vreme s-a zvonit că există șanse bune ca Rădoi să rămână la FCSB și din sezonul următor, dar se pare că reacția lui Gigi Becali de după meciul cu Oțelul Galați (4-0) l-a convins să plece din vară, scrie Fanatik.ro.

Totul a plecat de la ”veteranul” Vlad Chiricheș (36 de ani), pe care Gigi Becali nu vrea să-l mai vadă în teren și a transmis că îi va impune antrenorului său să nu se mai bazeze pe serviciile sale. Astfel, finanțatorul FCSB-ului și-a încălcat promisiunea, iar Rădoi nu a putut trece peste.

După meciul cu Oțelul, Rădoi a fost întrebat despre declarația patronului și nașului său, dar a oferit o reacție echilibrată, în stilul caracteristic.

"Mai avem partida de la Constanța, mai avem partida de acasă cu Petrolul, deci până la partida de baraj cu locul 7 sau 8, iar după cu locul 3, vom vedea până atunci. N-aș vrea să trag concluzii acum, după o victorie cu 4-0. Deocamdată prefer să nu comentez", a spus Mirel Rădoi, conferința de presă.

FCSB a fost prima echipă pe care Rădoi a antrenat-o, în 2015, după ce echipa a luat titlul cu Costel Gâlcă. Antrenorul a rezistat atunci timp de șase luni și a strâns 29 de meciuri (13 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri).

Ce a declarat Gigi Becali: ”Finule, nu se poate!”

Becali a amenințat că la o eventuală finală a barajului pentru Conference League va interveni și va impune ca Vlad Chiricheș să nu joace.

"Totul depinde de Mirel. La toți jucătorii depind de Mirel. Singurul care depinde de mine e Chiricheș. Unde eu știu ceva sută la sută, nu mai întreb niciun specialist. Poate nu mă băgam deloc, dar am fost intrigat. Dacă vezi că nu mai poți să joace... punct! Dacă vezi că nu mai poți, spune că nu mai poți!

Și eu i-am prelungit contractul lui Chiricheș și m-am rugat de el acum 6-8 luni. Dar acum nu mai poate și cu asta basta. Poate să se supere și să facă ce vrea el.

E o chestiune de rectificare. Avem un meci de jucat peste două luni, iar Mirel trebuie să aleagă cea mai bună formulă. El o să audă ce spun eu acum. O să-i spun: 'Băi, finule, nu poate! Poți să te superi și să faci ce vrei tu, dar nu mai poate'. Lasă-ne, mă, vrei să ne nenorocești?! Gata!", a spus Becali, la Prima Sport.