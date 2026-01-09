Negocieri pentru transferul unui jucător de la FCSB: ”Îți fac o ofertă de nerefuzat”



Denis Alibec (35 de ani) este cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate și a bifat în acest sezon doar șapte apariții pentru gruparea roș-albastră în campionat.



Valeriu Iftime, finanțatorul celor de la FC Botoșani, a sugerat că îi putea face o ofertă de nerefuzat lui Denis Alibec, atacantul care este legitimat la FCSB din iulie 2025.



În cele din urmă, Iftime a fost refuzat de Alibec, căruia i se încheie înțelegerea contractuală cu campioana en-titre la finalul actualei stagiuni.



”Mie îmi place foarte mult, nu am văzut un geniu, un copil care are mult peste nivelul fotbaliștilor români. Bineînțeles că avea ofertă cred că de la Hagi, i-am zis că dacă ai libertatea de a alege o echipă îți fac ofertă de nerefuzat”, a spus Valeriu Iftime pentru Pro TV și Sport.ro.



Cifrele lui Denis Alibec



Astra Giurgiu: 145 de meciuri jucate, 63 meciuri jucate, 40 pase decisive

145 de meciuri jucate, 63 meciuri jucate, 40 pase decisive Farul Constanța: 93 meciuri jucate, 32 goluri înscrise, 26 pase decisive

93 meciuri jucate, 32 goluri înscrise, 26 pase decisive FCSB: 55 meciuri jucate, 13 goluri înscrise, 12 pase decisive

55 meciuri jucate, 13 goluri înscrise, 12 pase decisive Inter Primavera: 49 meciuri jucate, 24 goluri înscrise, 0 pase decisive

49 meciuri jucate, 24 goluri înscrise, 0 pase decisive Muaither: 23 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 5 pase decisive

23 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 5 pase decisive CFR Cluj: 21 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

21 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 1 pasă decisivă Kayserispor: 17 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

17 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 1 pasă decisivă Mechelen: 12 meciuri jucate, 1 gol înscris, 2 pase decisive

12 meciuri jucate, 1 gol înscris, 2 pase decisive Bologna: 3 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

3 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă Inter: 2 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive



FC Botoșani, peste FCSB în clasament



După 21 de etape, FC Botoșani ocupă locul trei în clasament cu 38 de puncte. 10 victorii, opt remize și trei eșecuri a înregistrat echipa pregătită de Leo Grozavu.



FCSB, în schimb, se situează pe poziția a 9-a cu 31 de puncte. Formația dirijată de Elias Charalambous a consemnat opt victorii, la care s-au adăugat șapte remize și șase înfrângeri.

