Damián Díaz (39 de ani), mijlocașul ofensiv al grupării Guayaquil City din prima ligă din Ecuador, a avut parte de o prezentare la noua sa echipă pe care și-o va dori să o uite.

Damián Díaz, protagonistul unei prezentări comice

Díaz este cel mai recent transfer făcut de Guayaquil City în perioada de mercato de iarnă. În ciuda experienței sale inclusiv la o echipă precum Boca Juniors, internaționalul ecuadorian cu 4 selecții a fost copleșit de emoții la prezentarea sa.

Sute de fani s-au adunat cu entuziasm pentru a-l vedea pe Damián Díaz în primele momente ale sale în tricoul grupării Guayaquil City.

Cele 3 încercări de a degaja mingea din partea lui Damián Díaz

„Decarul” a încercat să le trimită suporterilor o minge cu autograf semnat. Doar că nu a putut să onoreze momentul din 3 încercări!

Prima dată mingea s-a întors ciudat către el, asemănător unui luft. A doua oară Damián Díaz a degajat cu sete într-un jurnalist aflat pe marginea terenului. În cele din urmă, Díaz a șutat atât de puternic încât balonul s-a dus peste stadion.

În fața momentului stânjenitor, prezentatoarea evenimentului a explicat că mijlocașul ofensiv este copleșit de emoții și că are nevoie de o pauză.



Momentul video integral a fost preluat de către Marca și îl găsiți aici.

