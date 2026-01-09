Chiar dacă prețurile jucătorilor în marile campionate ale Europei au crescut semnificativ, iar România pare să fi rămas pe loc, Gigi Becali se arată convins de faptul că va exista o ”explozie” curând la prețurile jucătorilor români.



Finanțatorul FCSB-ului a încasat bani buni de pe urma unor jucători în ultimii ani. Dennis Man deține recordul pentru cel mai scump jucător transferat vreodată din campionatul României. În sezonul 2020-2021, Parma a plătit 13 milioane de euro pentru a-l transfera.



Gigi Becali e convins că piața transferurilor din România va exploda



Dacă-i punem la socoteală pe Nicolae Stanciu, plecat la Anderlecht pentru zece milioane de euro, și pe Vlad Chiricheș, ajuns la Tottenham pentru o sumă apropiată de zece milioane, Becali a depășit, doar din vânzarea a trei jucători, suma de 30 de milioane de euro.



„E greu să găsești fotbaliști, au bani în Polonia, au bani și-n Portugalia, e greu să mai găsești jucători ieftini. Noi suntem puțin în amorțire, așa cred eu, dar când va exploda, explodează Europa!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Florin Tănase: „Cum să vorbești de titlu? Râde lumea de tine!”



„Principalul obiectiv nu are cum să fie titlul. Avem un obiectiv intermediar, play-off-ul. Dacă îl vom obține, atunci ne gândim mai departe. Dar dacă nu intrăm în play-off…”, a explicat Tănase.



După ce va reveni din cantonament, roș-albaștri se vor duela în prima rundă a anului 2026 cu FC Argeș. FCSB va face deplasarea la Pitești, pentru duelul din etapa #22, meci cu începere la ora 20:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

