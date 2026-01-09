Partida Inter - Napoli, din runda a 20-a de Serie A, va avea loc duminică, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Antonio Conte a primit o veste bună înaintea derby-ului cu echipa lui Cristi Chivu.



David Neres și-a revenit din accidentare și poate evolua cu Inter

Neres este unul dintre cei mai în formă jucători de la Napoli, iar înaintea partidei care va avea loc pe 11 ianuarie existau semne de întrebare în legătură cu o accidentare pe care o suferise brazilianul: o entorsă la gleznă.

Italienii de la Sky Sport, citați de TMW.com, au dezvăluit că Davide Neres va fi disponibil pentru partida cu Inter în cele din urmă.

24 de meciuri, șase goluri și patru pase decisive are aripa dreapta în tricoul lui Napoli în acest sezon.

David Neres este cotat la 28 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

