Intenția Barcelonei este ca Marcus Rashford (28 de ani), care are 7 goluri și 11 pase decisive în 26 de apariții în sezonul curent, să poarte tricoul „blaugrana” și în stagiunea 2026-2027.

Barcelona vrea să continue cu Marcus Rashford

Singura întrebare rămasă este cum se va întâmpla mutarea: fie prin plata opțiunii de cumpărare de 30 de milioane de euro, fie prin convingerea echipei Manchester United să-i prelungească împrumutul pentru încă un an.

Punctul-cheie, însă, este reprezentat de faptul că prezența sa din viitoarea stagiune la club a primit undă verde, informează publicația spaniolă AS.

Rashford, un fotbalist important pentru Flick



Pentru antrenorul Hansi Flick, Marcus Rashford este un jucător care a adus deja contribuții semnificative în momente-cheie, cum ar fi meciul cu Newcastle. Atunci englezul a marcat o „dublă” în victoria catalanilor cu 2-1 din Liga Campionilor, din deplasare.



Flick apreciază în general despre Rashford că s-a îmbunătățit în defensivă, joacă intens și are un șut puternic. Cu alte cuvinte, crede că are calitatea necesară pentru a continua la Barça.



La rândul său, Marcus Rashford este încântat de ideea de a rămâne pe Camp Nou. El ar putea insista ca Manchester United să îi prelungească împrumutul, dacă Barcelona nu va avea posibilitatea să îl achiziționeze definitiv.

