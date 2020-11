Pe final de partida, Mutu si Albert Capellas se invitau reciproc la joc! Dialog amuzant dintre cei doi: "Eu de ce sa risc? Vrei sa ma bat singur?"

Romania U21 a remizat acasa cu Danemarca U21, scor 1-1, suficient pentru a se califica la Campionatul European din 2021.

Romania a avut o posesie prelungita la finalul partidei cu Danemarca, "tricolorii mici" pasand repetat la mijlocul terenului pentru a conserva rezultatul de pe tabela de marcaj. Danezii nu au pus probleme intreaga partida, iar egalul le convenea de minune, astfel, niciuna dintre cele doua echipa nu a iesit la atac.

Adrian Mutu si selectionerul spaniol al Danemarcei, Albert Capellas, au avut un dialog amuzant spre finalul partidei, atunci cand cei doi antrenori se invitau reciproc la joc. Mutu a dezvaluit schimbul de replici avut cu selectionerul echipei oaspete.

"Ma intrebase cineva ca de ce n-am vrut sa riscam, de ce nu m-am dus sa castig. Am mai facut asa si acum 17 ani (Danemarca-Romania 2-2, calificari CE 2004) si am ramas cu buza umflata in ultima secunda.

Cu Capellas vorbeam in spaniola si ma intreba 'Ce faci?', iar eu ii raspundeam 'Ce faci tu? Eu de ce sa risc? Ce fac, ma bat singur?'. Sunt unele momente in care trebuie sa te gandesti la obiectivul principal. Daca luam gol, era o tragedie totala. Ce a zis el? Hai sa risc acum, un minut. Eu l-am lasat sa iasa si era sa ia bataie.

Am jucat si noi fotbal si stim momentele acestea. Suntem tineri, suntem tineri, dar nici chiar asa!", a transmis dupa partida Adrian Mutu.