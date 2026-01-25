PSV a primit vestea: ofertă de 32 de milioane de euro de la rivala lui Drăgușin

PSV a primit vestea: ofertă de 32 de milioane de euro de la rivala lui Drăgușin
PSV Eindhoven a primit o ofertă importantă din Premier League. 

Fulham, rivala londoneză a lui Tottenham, echipa la care evoluează Radu Drăgușin, a înaintat o propunere de 28 de milioane de lire sterline, echivalentul a 32,3 milioane de euro, pentru atacantul american Ricardo Pepi.

Ofertă de 32 de milioane de euro pentru Ricardo Pepi

Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, oferta nu atinge însă pretențiile campioanei Olandei, care îl evaluează pe Pepi la aproximativ 35 de milioane de euro. 

Negocierile sunt în desfășurare, iar Fulham insistă pentru transfer, în contextul în care Marco Silva are probleme serioase în ofensivă.

Pepi, colegul lui Dennis Man la PSV, a marcat 11 goluri în 22 de meciuri în toate competițiile din acest sezon.

Atacantul de 23 de ani este în prezent accidentat, cu o fractură la antebraț, care l-a ținut pe margine în ultimele patru partide ale lui PSV. 

Pepi și-a prelungit contractul cu PSV în februarie anul trecut până în vara lui 2030 și a câștigat deja două titluri în Eredivisie.

De asemenea, el este văzut ca un om de bază pentru naționala SUA la Campionatul Mondial din această vară, având 13 goluri în 34 de selecții.

