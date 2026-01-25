PSV a primit vestea: ofertă de 32 de milioane de euro de la rivala lui Drăgușin

Fulham, rivala londoneză a lui Tottenham, echipa la care evoluează Radu Drăgușin, a înaintat o propunere de 28 de milioane de lire sterline, echivalentul a 32,3 milioane de euro, pentru atacantul american Ricardo Pepi.



Ofertă de 32 de milioane de euro pentru Ricardo Pepi



Potrivit informațiilor apărute în presa britanică, oferta nu atinge însă pretențiile campioanei Olandei, care îl evaluează pe Pepi la aproximativ 35 de milioane de euro.



Negocierile sunt în desfășurare, iar Fulham insistă pentru transfer, în contextul în care Marco Silva are probleme serioase în ofensivă.

