Pe lângă faptul că este un duel al orgoliilor, meciul este unul de o importanță capitală pentru ambele formații. Echipa care va pierde va rata probabil orice șansă de a mai ajunge în play-off.

Primul 11 pregătit de FCSB pentru derby-ul cu CFR Cluj

FCSB se confruntă cu unele probleme înaintea jocului. Florin Tănase, cel mai periculos jucător al roș-albaștrilor din acest sezon, s-a accidentat și nu va putea juca împotriva ardelenilor.

Roș-albaștrii încep meciul cu CFR Cluj cu Ștefan Târnovanu în poartă. Flancurile apărării vor fi asigurate de Vali Crețu și Alexandru Pantea, iar în centrul defensivei se vor afla Siyabonga Ngezana și Andre Duarte, aflat la debutul său la FCSB.

La închidere se vor afla Juri Cisotti și Baba Alhassan. Linia ofensivă va fi formată din David Miculescu și Mihai Toma, în flancuri și Darius Olaru, număr 10, în spatele atacantului Daniel Bîrligea.

Cum arată echipele de start la FCSB - CFR Cluj

FCSB: Târnovanu – Crețu, Ngezana, Duarte, Pantea – Cisotti, Alhassan – Miculescu, Olaru, Toma – Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Dawa, Kiki, Lixandru, Politic, Radunovic, Popescu, Stoian, Thiam, Popa

CFR Cluj: Popa – Gyorgy, Sinyan, Ilie, Camora – Păun, Keita, Djokovic – Cordea, Aliev, Korenica

Rezerve: Vâlceanu, Gal, Abeid, Braun, Masic, Muhar, Perianu, Fica, Sfait, Biliboc, Slimani

