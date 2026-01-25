Pentru Genoa, coșmarul căderii în Serie B, o amenințare reală acum vreo două luni, e tot mai departe. De fapt, la cum merge gruparea finanțată de Dan Șucu, locul în Serie A poate fi adjudecat cu mult înainte de terminarea acestui campionat.

Duminică, în etapa a 22-a, Genoa a legat meciul cu numărul cinci în Serie A fără eșec. Și ce meci! Pe teren propriu, în fața celor de la Bologna, gazdele au început catastrofal! După 47 de minute, tabela arăta 2-0 pentru Bologna, după golul lui Ferguson (35) și autogolul lui Otoa (47). De aici însă, a început revenirea spectaculoasă a gazdelor!

Genoa – Bologna, remontada în stil italian

La zece minute după ce și-a majorat avantajul, Bologna a rămas în zece oameni. Skorupski a fost eliminat, în minutul 57. Cu un om în plus, Genoa s-a dezlănțuit! Și a marcat gol după gol prin Malinovskyi (62), Ekuban (78) și Junior Messias (90+1).

Genoa – Bologna s-a terminat 3-2, scor care a ridicat echipa lui Dan Șucu pe locul 13, la șase puncte de poziția a 18-a, prima care duce în Serie B.

