A fost o seară bună pentru PSV. Man a fost într-o formă excelentă . A lovit bara după doar cinci minute, a contribuit decisive la golul lui Wanner din minutul 8 și a înscris pentru 5-1 în minutul 69.

Pentru PSV au mai marcat Ricardo Pepi (min. 23), Yarek Gasiorowski (min. 33) și Ryan Flamingo (min. 39).

Deși a învins-o la scor pe Excelsior și s-a desprins la 13 puncte în vârful clasamentului, PSV a încasat și o lovitură dură. Ricardo Pepi a suferit o accidentare stupidă. La faza la care a marcat pentru 2-0, Pepi s-a împiedicat, a aterizat în cot și și-a rupt mâna.

Concret, Guus Til a pasat din partea dreaptă pentru Pepi, care se afla liber în fața porții, atacantul a pus piciorul pentru a opri mingea, dar s-a împiedicat și a căzut pe spate, sprijinit în cot, în timp ce mingea a intrat ușor în poartă.

Pepi a rămas întins pe gazon și, în timp ce restul jucătorilor credeau că acesta se bucură pentru reușita sa, atacantul se zvârcolea de durere. Pepi s-a ales cu antebrațul rupt și s-a operat în cursul zilei de duminică. Se pare că atacantul va lipsi cel puțin două luni.

”Nu e bine, și-a fracturat antebrațul. Va fi operat mâine. Tocmai am revăzut imaginile și mai bine nu mă uitam. Nu ne mai putem baza pe el deocamdată și va trebui să ne reorganizăm. Alți doi atacanți sunt încă indisponibili. Trebuie să analizăm situația și să găsim o soluție. Inițial, în cadrul lotului”, a spus antrenorul Peter Bosz după meci.

