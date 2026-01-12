Ricardo Pepi, atacantul lui PSV Eindhoven, a suferit o accidentare teribilă în victoria cu Excelsior.

Rafael van der Vaart: ”PSV joacă mai bine fără un vârf autentic!”

Chiar la faza golului de 2-0 pe care l-a marcat în minutul 23, Pepi s-a împiedicat, a căzut și și-a rupt antebratul.

Fotbalistul a avut nevoie de operație și va lipsi o perioadă îndelungată. Din acest motiv, la PSV se vorbește deja despre transferul unui atacant în această perioadă de mercato.

Legendarul Rafael van der Vaart crede însă că PSV nu are nevoie de un vârf clasic și că, de multe ori, echipa antrenată de Peter Bosz a arătat mult mai bine cu un ”9” fals, mai ales în meciurile din Champions League.

”Cred că PSV are multe opțiuni și cred, de asemenea, că joacă mai bine fără un vârf autentic. Atunci toată lumea se mișcă mai mult, iar eu cred că este mult mai bine, mai ales în Champions League”, a spus Rafael van der Vaart, conform PSVFans.

Dennis Man a avut o prestație excelentă contra lui Excelsior

Man a fost integralist și a făcut legea pe teren. Fotbalistul român a fost aproape să deschidă scorul după doar cinci minute, însă șutul său a lovit bara.

Totuși, trei minute mai târziu, după o acțiune individuală superbă în flancul drept, internaționalul român a contribuit cu pasa decisivă la reușita prin care Paul Wanner a deschis scorul în minutul 8.

Man și-a trecut și numele pe lista marcatorilor, cu un gol înscris în minutul 69 cu un șut expediat din interiorul careului cu piciorul stâng.

