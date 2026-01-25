Ianis Hagi (27 de ani) a avut o realizare concretă pentru Alanyaspor după foarte mult timp. Pentru că, duminică, a fost implicat în faza care a adus un punct pentru formația sa, după cum Sport.ro a arătat aici.

Problema e că fix când a avut această reușită, confirmată și de nota sa bună, 7,5, a doua cea mai mare din echipa oaspeților, Ianis Hagi a primit și o veste proastă!

Concret, în minutul 87, la doar 15 minute după introducerea sa pe teren în locul lui Karaca, internaționalul român a primit un „galben“. Imediat, a apărut pe ecranul televiziunii turce și consecința avertismentului primit de Ianis: „Suspendat pentru meciul următor“.

Pe 31 ianuarie, Alanyaspor va întâlni Eyupspor pe teren propriu, de la ora 13:30, într-o partidă contând pentru etapa a 20-a.

De când s-a transferat, la Alanyaspor, în septembrie 2025, Ianis Hagi a adunat 2 goluri și 2 pase de gol în 17 meciuri.

