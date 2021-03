Primul 'Balon de Aur' pe Old Trafford dupa plecarea lui Ronaldo?! Diallo este anuntat drept viitoarea SENZATIE a fotbalului: "Are calitatea sa se bata la trofeu in urmatorii 5 ani!"

Amad Diallo este noua senzatie de pe Old Trafford.

Fotbalistul ivorian de doar 18 ani a fost adus de echipa lui Solskjaer de la Atalanta in schimbul sumei de 21 de milioane de euro si a reusit deja sa creeze un impact la United.

Diallo a marcat in meciul tur cu AC Milan din optimile Europa League, terminat la egalitate 1-1, gol ce s-a dovedit in cele din urma extrem de important pentru calificarea 'diavolilor'.

De asemenea, el a impresionat la echipa U23 a lui United, petru care a inscris de 3 ori si a dat si 3 pase decisive in 2 meciuri. Aceste evolutii bune i-au adus lui Diallo si prima convocare la nationala mare a Coastei de Fildes.

Fostul portar al lui AC Milan si al nationalei Italiei Giovanni Galli, cel care l-a descoperit pe Diallo pe vremea cand era director sportiv la echipa de Serie C Lucchese, se asteapta ca ivorianul sa fie implicat in lupta pentru 'Balonul de Aur' in urmatorii cinci ani.

"Amad este unic, dar are nevoie de mai multa forta. In acelasi timp insa are nevoie sa nu isi piarda din viteza, calitatea care il diferentiaza de ceilalti.

Pe termen scurt, cred ca are toate calitatile necesare ca fie un candidat la 'Balonul de Aur' in urmatorii cinci ani", a spus Galli pentru Goal.

El a povestit si momentul in care a fost convins ca Amad este un jucator special. Se intampla pe vremea cand ivorianul avea doar 13 ani si juca impreuna cu fratele sau, Hamed Traore, pentru Boca Barco. Galli a vazut potentialul celor doi si i-a luat sa se antreneze cu jucatorii de la Lucchese pentru a-si imbunatati calitatile.

"Am stiut imediat ca amandoi au calitate peste medie. In ceea ce il priveste pe Amad, viteza si tehnica lui l-au facut sa iasa in evidenta", a adaugat fostul portar.

Fostul campion mondial cu nationala Italiei considera ca in sezonul 2021-2022 fanii din Premier League vor avea parte de o surpriza de proportii, cand Diallo va incepe sa joace la potential maxim: "Este foarte tanar si deja a debutat in Europa League la doar doua luni de la sosirea in Anglia. Cred ca sezonul viitor va avea mai multe sanse sa iasa in evidenta la prima echipa.

Este un jucator foarte bun, dar trebui sa tina minte ca talentul nu este suficient. Trebuie sa munceasca din greu si sa devina un fotbalist care sa joace pentru echipa".