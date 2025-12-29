Cote d'Ivoire, deţinătoarea titlului continental, şi Camerun au terminat la egalitate, 1-1 duminică seara, la Marrakech, într-un meci din Grupa F a Cupei Africii pe Naţiuni 2025, găzduită de Maroc, transmite AFP.

Kylian Mbappe, Jules Kounde şi Aurelien Tchouameni, spectatori la meciul Cote d'Ivoire - Camerun 1-1



Meciul s-a desfăşurat sub privirile internaţionalilor francezi Kylian Mbappe, Jules Kounde şi Aurelien Tchouameni, fiind prezent la Marrakech şi fratele căpitanului ''Les Bleus'', Ethan Mbappe, jucător la Lille.

Ivorienii au deschis scorul în debutul reprizei secunde, prin Amad Diallo (51), care ulterior a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren.

Jucătorul lui Manchester United a înscris cu un şut cu efect în poarta lui Devis Epassy, goalkeeper-ul lui Dinamo.

