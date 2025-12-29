VIDEO Ce gol a primit dinamovistul Devis Epassy, chiar sub ochii lui Kylian Mbappe, prezent în tribune!

Ce gol a primit dinamovistul Devis Epassy, chiar sub ochii lui Kylian Mbappe, prezent &icirc;n tribune! Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Goalkeeper-ul lui Dinamo este titular în poarta naționalei Camerunului la CAN 2025.

TAGS:
Devis EpassyDinamokylian mbappeamad dialloCamerun
Din articol

Cote d'Ivoire, deţinătoarea titlului continental, şi Camerun au terminat la egalitate, 1-1 duminică seara, la Marrakech, într-un meci din Grupa F a Cupei Africii pe Naţiuni 2025, găzduită de Maroc, transmite AFP.

Kylian Mbappe, Jules Kounde şi Aurelien Tchouameni, spectatori la meciul Cote d'Ivoire - Camerun 1-1

Meciul s-a desfăşurat sub privirile internaţionalilor francezi Kylian Mbappe, Jules Kounde şi Aurelien Tchouameni, fiind prezent la Marrakech şi fratele căpitanului ''Les Bleus'', Ethan Mbappe, jucător la Lille.

Ivorienii au deschis scorul în debutul reprizei secunde, prin Amad Diallo (51), care ulterior a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren. 

Jucătorul lui Manchester United a înscris cu un şut cu efect în poarta lui Devis Epassy, goalkeeper-ul lui Dinamo.

''Leii neîmblânziţi'' trecuseră pe lângă deschiderea scorului un minut mai devreme, dar Daniel Namaso a trimis în bara transversală (50).

Camerunezii au egalat la scurt timp, prin autogolul lui Ghislain Konan (56), care a încercat să blocheze şutul lui Junior Tchamadeu, dar mingea a ricoşat peste portarul Yahia Fofana.

Konan avusese o bară după numai două minute de joc, iar coechipierul său Christian Kofane l-a imitat în minutul 21, scrie Agerpres.

În celălalt meci al grupei, Mozambicul a trecut de Gabon cu 3-2.

Camerun şi Cote d'Ivoire au câte 4 puncte, fiind urmate de Mozambic, 3 puncte, şi de Gabon, 0 puncte.

În ultimele meciuri din grupă, pe 31 decembrie, Mozambicul va înfrunta Camerunul, iar Cote d'Ivoire va primi replica echipei Gabonului.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump a spus cum vrea Putin să ajute la reconstrucția Ucrainei. „Sună puțin ciudat, dar a fost foarte generos”. Ce ar oferi
Trump a spus cum vrea Putin să ajute la reconstrucția Ucrainei. &bdquo;Sună puțin ciudat, dar a fost foarte generos&rdquo;. Ce ar oferi
ARTICOLE PE SUBIECT
Cătălin C&icirc;rjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul &rdquo;incompatibil cu stilul&rdquo; selecționerilor: &rdquo;Tati, C&icirc;rjan rimează cu H&icirc;ldan!&rdquo;
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
ULTIMELE STIRI
Primul transfer pe 2026 la Dinamo! A semnat un campion european de tineret
Primul transfer pe 2026 la Dinamo! A semnat un campion european de tineret
Chivu, nervos rău c&acirc;nd a aflat ce a zis Conte: &bdquo;Asta vrea să facă, nu?&ldquo;
Chivu, nervos rău când a aflat ce a zis Conte: „Asta vrea să facă, nu?“
Novak Djokovic a spus ce sport ar fi practicat dacă nu se apuca de tenis: &rdquo;Iubeam să fac asta c&acirc;nd eram copil&rdquo;
Novak Djokovic a spus ce sport ar fi practicat dacă nu se apuca de tenis: ”Iubeam să fac asta când eram copil”
Bombă la Dinamo: Zeljko Kopic poate pleca din Ștefan cel Mare! Care este motivul
Bombă la Dinamo: Zeljko Kopic poate pleca din Ștefan cel Mare! Care este motivul
Drăgușin ia bani cu lopata: sumele c&acirc;știgate pe rețelele de socializare, imense, demne de un star!
Drăgușin ia bani cu lopata: sumele câștigate pe rețelele de socializare, imense, demne de un star!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;

Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. Dragonul , tot un z&acirc;mbet

Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, c&acirc;nd Milan a primit penalty

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, când Milan a primit penalty

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Un fotbalist rom&acirc;n &icirc;i face concurență lui Gigi Becali și a devenit Latifundiarul din Corbeanca. Riscul maxim este doar de a-mi recupera banii

Un fotbalist român îi face concurență lui Gigi Becali și a devenit Latifundiarul din Corbeanca. "Riscul maxim este doar de a-mi recupera banii"



Recomandarile redactiei
Chivu, nervos rău c&acirc;nd a aflat ce a zis Conte: &bdquo;Asta vrea să facă, nu?&ldquo;
Chivu, nervos rău când a aflat ce a zis Conte: „Asta vrea să facă, nu?“
Bombă la Dinamo: Zeljko Kopic poate pleca din Ștefan cel Mare! Care este motivul
Bombă la Dinamo: Zeljko Kopic poate pleca din Ștefan cel Mare! Care este motivul
Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%
Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. Dragonul , tot un z&acirc;mbet
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet
Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, c&acirc;nd Milan a primit penalty
Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, când Milan a primit penalty
Alte subiecte de interes
Devis Epassy, aproape impecabil &icirc;n Camerun - Gabon 1-0! Nota primită de portarul lui Dinamo
Devis Epassy, aproape impecabil în Camerun - Gabon 1-0! Nota primită de portarul lui Dinamo
Fostul portar al lui Dinamo l-a &rdquo;c&acirc;ntărit&rdquo; pe Epassy: &rdquo;Pentru asta a fost adus&rdquo;
Fostul portar al lui Dinamo l-a ”cântărit” pe Epassy: ”Pentru asta a fost adus”
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Kylian Mbappe str&acirc;nește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Nu mai ești &icirc;n Ligue 1, Kylian! Mbappe, făcut praf după debutul &icirc;n La Liga
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
CITESTE SI
Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

stirileprotv Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ

stirileprotv Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

&rdquo;A cam venit timpul să &icirc;ntoarceți foaia&rdquo;. Investitorii &icirc;n aur și argint &icirc;i provoacă pe investitorii &icirc;n bitcoin

stirileprotv ”A cam venit timpul să întoarceți foaia”. Investitorii în aur și argint îi provoacă pe investitorii în bitcoin

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!