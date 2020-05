Prima reactie a lui Ladislau Boloni dupa ce s-a despartit de Antwerp! Ce spune antrenorul roman si la ce echipa poate merge

Ladislau Boloni nu mai este antrenorul lui Antwerp.

Antrenorul roman Ladislau Boloni s-a despartit de Antwerp, echipa la care antrena din 2017 si pe care a reusit sa o duca in cupele europene. Anuntul a fost facut in presa din Belgia, insa motivele pentru care s-a ajuns la aceasta despartire nu au fost dezvaluite nici de antrenorul roman.

"Am reziliat contractul cu echipa, insa nu vreau sa comentez motivele pentru care s-a ajuns la aceasta situatie", a declarat Ladislau Boloni pentru Telekomsport.

Inainte de suspendarea campionatului in Belgia, Antwerp ocupa locul 4, loc care ducea in preliminariile Europa League. Dupa despartirea de Antwerp, Boloni poate ramana tot in Belgia. Presa din Ungaria anunta ca actualul antrenor al celor de la Cercle Brugge, o poate prelua pe Antwerp, iar Boloni ar putea merge sa il inlocuiasca pe acesta la Brugge.