ANUNT SOC in Belgia! Ladislau Boloni se gandeste sa PLECE de la Antwerp, fix inainte de o calificare istorica in Europa League: "Nu mai putem progresa!" 

Ladislau Boloni ar fi la un pas sa o paraseasca pe Antwerp la finalul sezonului.

Antrenorul de 67 de ani a surprins cu ultima declaratie oferita in presa din Ungaria, pentru televiziunea M4 Sport, cand a anuntat ca se gandeste sa paraseasca gruparea belgiana.

Dupa 3 ani in care a reusit performante uriase cu Antwerp, Ladislau Boloni simte ca nu mai poate progresa cu echipa.

"Inclin sa plec, nu pentru ca nu m-as simti bine, insa am ajuns la un nivel in care singurul pas ar fi castigarea campionatului, iar asta cere o filosofie cu totul diferita. Nu cred ca mai putem progresa.

Imi doresc sa raman in fotbal, deoarece sunt inca suficient de naiv incat sa cred ca inca sunt capabil sa imi transmit energia si cunostintele", a declarat Ladislau Boloni pentru M4 Sport.

Antwerp se afla pe locul 4 in acest moment, in Jupiler League si are sanse de calificare in Europa League, daca belgienii decid sa suspende campionatul definitiv.