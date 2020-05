Ladislau Boloni nu mai este antrenorul lui Antwerp! Anuntul a fost facut de presa belgiana

Antrenorul in varsta de 67 de ani a plecat de la Antwerp.

Ladislau Boloni preluase echipa in 2017 si a reusit clasari bune in prima liga belgiana, fiind aproape si de calificarea in gurpele Europa League, in 2019. Anuntul plecarii a fost facut de presa locala, iar un comunicat oficial din partea clubului ar urma sa fie emis in curand.

Gazet van Antwerpen relateaza ca informatia vine de la o sursa sigura. Antrenorul roman s-ar fi plans in ultimele saptamani, spunand ca nu e sigur de viitorul sau la Antwerp.

"Vom vedea, trebuie sa discutam", a spus in urma cu ceva timp directorul sportiv al clubului.

Antwerp era calificata in play-off in acest sezon si era in carti pentru castigarea Cupei Belgiei, insa pandemia de coronavirus a pus stop anului competitional.