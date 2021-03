Presedintele lui Haifa, anuntul MOMENTULUI! Ce a spus despre o posibila REVENIRE a lui Tamas: "Ma gandesc ca nu e in cea mai buna forma!"

Gabriel Tamas (37 ani) a revenit in Liga 1 la jumatate de an dupa ce semnase cu 'U' Cluj.

Fundasul roman s-a intors in Liga 1 si evolueaza pentru Voluntari, echipa care se lupta sa se salveze de la retrogradare. 35 000 de euro au platit ilfovenii pentru transferul lui Tamas, care a semnat cu 'U' Cluj din postura de jucator liber de contract.

Intr-un interviu acordat recent pentru www.sport.ro, Tamas a dezvaluit ca nu exclude o revenire in Israel, la Hapoel Haifa, echipa pentru care a jucat in perioada iulie 2017 - august 2019.

Fundasul a marturisit ca se simte mult mai iubit si sustinut la Haifa decat s-a simtit in Romania. Totodata, Tamas a spus ca tine legatura cu sefii din Istrale, iar in vara isi va negocia revenirea.



"Da, ma asteapta acolo. Vedem din vara. Acolo sunt mult mai respectat decat in Romania, asta-i adevarul. Mi-a placut foarte mult, am tinut legatura cu ei. Am vorbit si cu patronul, cu presedintele. Din vara, daca iese bine aici, la Voluntari.. vom vedea. Sunt mult mai iubit acolo decat in Romania. Punct. As vrea sa-mi inchei cariera acolo. Ma iubesc si adversarii, si toata lumea. Ma respecta pentru ce fac in teren. Eu ma duc si-mi vad de treaba mea. Nu stiu ce voi face la finalul carierei. Mi-e frica sa ma gandesc. Cand ma las, o sa vad. Antrenor nu pot sa fiu. Sa vedem faca fac academie, ne gandim si la asta", a dezvaluit Tamas pentru www.sport.ro.

Cu toate astea, presedintele lui Hapoel Haifa, Yoav Katz a dezvaluit ca nu exista o oferta pentru Tamas, iar posibilitatea revenirii in Israel depinde doar de forma fizica a fundasului.

"Momentan nu avem o oferta pentru Tamas. Gabriel este un jucator foarte bun si are o personalitate extraordinara, insa stiu ca acum joaca la o echipa mai mica din Romania, ceea ce ma face sa ma gandesc ca nu este in cea mai buna forma. Are o varsta, dar sa nu uitam ca sunt fotbalisti care joaca si la 45 de ani. Asta nu este neaparat o problema. Poate din vara ar fi o posibilitate sa vina, insa nu tine de noi, ci de el si forma lui fizica.

Tamas este un fotbalist iubit in Israel, iar daca va fi in cea mai buna forma, putem lua in calcul sa il readucem la noi. Il urmarim pana la vara si apoi vom lua o decizie", a spus Katz pentru playsport.ro.