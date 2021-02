Gabi Tamas a REVENIT in Liga 1! Fostul fundas al lui 'U' Cluj a DEBUTAT in tricoul lui Voluntari, dar nu si-a putut ajuta echipa

Gabriel Tamas (37 ani) s-a intors in Liga 1, dupa jumatate de an la 'U' Cluj.

Fostul fundas al ardelenilor s-a transferat la FC Voluntari in iarna, in incercarea de a ajuta echipa lui Bogdan Andone sa se salveze de la retrogradare.

Dupa jumatate de an petrecuti in Liga 2, la 'U' Cluj, Tamas a fost adus de ilfoveni, care au platit 35 000 de euro pe transferul sau.

Fotbalistul a fost trimis in teren in minutul 78 al meciului cu FC Arges, cand scorul era deja 1-0 pentru echipa din Pitesti, fara sa reuseasca insa sa isi ajute echipa. A fost primul meci pentru Tamas in Liga 1 dupa plecarea de la Astra.

In acest sezon, Tamas a jucat doar 9 meciuri in tricoul lui 'U' Cluj, in care a reusit sa inscrie si un gol.