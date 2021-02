"Care-i ultima carte pe care ai citit-o?" Raspuns genial al lui Gabi Tamas: "O s-o iau pe aia, am auzit ca a bagat ceva si de mine in ea" :))

Gabi Tamas (37 de ani) se relaxeaza cu filme si sarituri cu schiurile in timpul liber.

Fundasul de la Voluntari vrea sa citeaca si volumul autobiografic scos recent de Anamaria Prodan. Filmele raman insa favoritele lui: vede tot, indiferent de gen. Si sporturile de iarna il atrag! Tamas dezvaluie ca a facut si tenis, dar si sah in copilarie! A ales pana la urma fotbalul.

"Ce carte am citit ultima data? Pe-a Anamariei Prodan! Glumesc! Da' o s-o iau, s-o citesc, ca mi-a zis ca m-a bagat si pe mine p-acolo. Ma uit la filme! Nu am niciun gen preferat. Ma uit la seriale, la filme, la toate! Ma mai uit si la alte sporturi, la snooker, la schi.

Imi place si schiul, sarituri cu schiurile, urmaresc sporturi. La scoala am facut sah, karate, inot, tenis is fotbal. Si m-am oprit la fotbal. cand esit mic, te dau parintii la toate sporturile, iti alegi unul care-ti place. Daca nu, te duci la balet. La pian nu am cantat. La trombon! (rade)", a spus Tamas pentru www.sport.ro.