Dezvaluirile COMPLETE ale lui Tamas: "Daca mergeam la Dinamo, nu stateam cu mainile in san!" Ce spune despre transferul lui Man in Serie A

Tamas a ales-o pe FC Voluntari in aceasta iarna. La 37 de ani, viseaza sa mai joace macar 2 ani in strainatate dupa ce va scapa de la retrogradare cu echipa din Ilfov.

Tamas a vorbit in exclusivitate pentru www.sport.ro despre motivele pentru care a plecat de la U Cluj, despre negocierile esuate cu Dinamo, despre echipa nationala si despre transferul-record al lui Dennis Man in Serie A!



Ce a spus Tamas despre:

...transferul la FC Voluntari: "Am tinut cont de faptul ca am lucrat cu cei din staff-ul echipei si am avut rezultate bune la Astra. Ando si Balanescu m-au crescut, cu Cernat ma stiam foarte bine. Am tinut legatura cu ei, am zis ca o sa incerc sa vin. S-a putut si am venit. Imi doream promovarea cu U Cluj, dar am simtit ca poate mai pierd jumatate de an si nu stiu ce se va intampla. Sa dea Domnu' sa nu ma accidentez. Cred ca mai joc cativa ani, ma simt bine la antrenamente. Nu trag de mine. Secretul meu: pregatirea. Pregatirea sufleteasca. Si fizica. Si la antrenament, si dupa! (hahaha)"

...negocierile cu Dinamo: "Daca mergeam la Dinamo, nu stateam cu mainile in san. Ma luptam si faceam tot posibilul sa castigam meciuri. Joci pentru suporteri, pentru familie. Nu poti sa te dai la o parte cand intri in teren. Nimeni nu sta 7-8-10 luni fara bani. Daca erau neplatiti, plecau toti de-acolo. Bani putini, multi... s-au luat, ca nimeni nu statea gratis. Dinamo de acum nu mai e cel la care am jucat eu. Suporterii sunt aceiasi, dar echipa nu e la nivelul suporterilor."

...fundasii din Liga 1: "Niciunul nu-mi place. Nu-mi place de niciunul. Cand eram mai tanar, aveai un Chiriches, Gardos... Gardos de acum nu mai e ala care s-a transferat in Anglia. Este talentat Chindris de la Botosani. Nu mai discut de ei, toata lumea discuta de ei. In ziua de azi, isi iau nasul la purtare si nu mai dau totul pe teren. Eu munceam non-stop si nu-mi luam nasul la portare. Demonstram in teren ca merit sa fiu laudat."

...echipa nationala: "Am 37 de ani, daca voi fi intr-o forma foarte buna, cine stie? Nu poti sa stii niciodata. Nici nu vreau sa fiu a 5-a roata la caruta: "Stai, ca nu gasim, hai sa-l luam pe asta!" Ai de unde alege, dar nu-mi place sa dau nume. Sunt cativa. Jucatorii ar trebui sa se schimbe la antrenamente si la meciuri. Ei ar trebui sa se schimbe ca mentalitate daca vrem sa ajungem departe. Ce modele sa mai aiba? Nu mai joaca nimeni pe-afara. Cand eram noi mai tineri, ii vedeam pe Chivu, Contra, Mutu, Rat, Lobont. Aveai niste nume grele, ii vedeai in Champions League. Acum, se uita toti la televizor."

...transferul lui Man in Serie A: "Parma e intr-o situatie dificila. Cand te transferi pe o suma mare, se asteapta ca din primul minut sa faci diferenta. Asta va fi greu, fotbalul italian e diferit de cel romanesc. Si Adi Mutu a fost la Parma, dar a dat goluri. Poate Dennis o sa inceapa sa joace bine si o sa dea goluri. Asta sper. Daca nu, va fi o alta perla a Romaniei data imprumut in alta parte. Se mai pierde un jucator de talent."