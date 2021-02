EXCLUSIV | Interviu GENIAL cu Tamas: "Pregatirea sufleteasca e secretul. Si aia de dupa antrenament!" :)) Ce spune de revenirea la nationala

Tamas etanar si nelinistit! Fundasul s-a transferat la Voluntari si are de gand sa mai joace mult si bine.

Daca o face bine asteapta si un telefon de la Radoi. Gabi Tamas s-a transferat la Voluntari. Nu vrea sa retrogradeze cu echipa lui Andone si nu se gandeste la retragere, desi are 37 de ani.

"La cum alerg, cred ca mai joc vreo cativa ani. Secretul meu e pregatirea. Pregatirea sufleteasca si fizica la antrenament si dupa antrenament!", glumeste Tamas.

Tamas se intoarce in weekend la Cluj. Voluntariul are meci cu CFR.



"CFR are o echipa buna, au castigat capionatul, sunt campioni, dar si alte echipe au batut campioana. Nimeni nu se astepta sa batem la Viitorul. Nimeni nu se astepta sa bata Botosaniul pe CFR , nimeni nu se astepta sa piarda si Steaua", spune Tamas.

La 37 de ani, Tamas n-a renuntat nici la nationala. A fost chemat utima data de Contra. Si Radoi a vrut sa-l cheme anul trecut, dar s-a accidentat.

"Sa vedem poate joc bine si ma vede si pe mine. Nici sa fiu a 5-a roata la caruta: "Stai, ca nu gasim si il luam pe asta." Mai bine sa-i ia pe cei tineri care incet incet o sa capete experienta", explica fotbalistul.