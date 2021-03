Gabi Tamas impresioneaza la 37 de ani! "E un lider, un fenomen! Munceste foarte mult si poate fi un om de baza pentru noi"

Gabi Tamas a revenit in Liga 1 in aceasta iarna si a semnat cu FC Voluntari un contract valabil pana la finalul sezonului.

Dupa ce a petrecut prima parte a sezonului in Liga a 2-a la U Cluj, fostul international a parasit clubul dupa mai multe neintelegeri cu cei din conducerea echipei si a revenit in Liga 1, la FC Voluntari. Ioan Andone, fostul antrenor al lui Tamas la Dinamo, are doar cuvinte de lauda pentru fundas, despre care spune ca este un fenomen din punct de vedere al pregatirii fizice la cei 37 de ani pe care ii are.

"Gabi a semnat pana in vara cu noi si sper sa ne salvam de la retrogradare si sa ramana la FC Voluntari. Avem nevoie de jucatori indiferent de varsta lor. L-am adus pentru experienta pe care o are. E un lider in vestiar si aveam mare nevoie pentru ca luam foarte multe goluri. Suntem a doua cea mai slaba aparare din campionat. Sper ca prin venirea lui sa aratam mai multa siguranta.

Avem nevoie de daruirea lui Gabi Tamas si de ceea ce poate sa faca pe teren. El e un fenomen. Si-a revenit acum 100%! El e un jucator care a stat intotdeauna bine la capitolul pregatire fizica. A avut-o nativ!", a declarat oficialul ilfovenilor pentru Fanatik.

Andone a punctat si pregatirea suplimentare pe care Tamas o face, lucru esential pentru jucator, mai ales in conditiile in care echipa ilfoveana are nevoie disperata de aportul sau in teren.

"Plus că Tamaş să ştiţi că munceşte foarte mult la antrenamente! Gabi nu se fereşte la greu şi nu ia antrenamentele la mişto! Trage foarte tare şi îi impulsionează şi pe alţii. Sper cu el să ne rezolvăm problemele din apărare, să nu mai primim goluri şi să urcăm cât mai repede în clasament. Tamaş în acest moment poate juca fără probleme 90 de minute. Şi-a revenit în totalitate", a concluzionat Ioan Andone pentru Telekomsport.