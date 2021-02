"Regreti plecarea lui Pancu de la Iasi inaintea meciului direct?" Tamas, SHOW TOTAL! Ce a putut sa spuna inainte sa se ridice si sa plece :))

Cu Poli Iasi, Gabi Tamas va fi in premiera titular la Voluntari, dupa ce a debutat in finalul meciului cu FC Arges din etapa trecuta.

Tamas e disperat dupa puncte! Vrea s-o ajute pe Voluntari sa evadeze din zona grea a clasamentului. Echipa din Ilfov vrea sa castige luni seara, in Moldova.



"Locul nostru nu e aici, am vazut ce jucatori sunt aici, ce grup, ce staff, ce conducere, dar am demonstrat foarte putine pe teren. Sper sa aratam altfel cu Iasul. Cea mai mare problema a noastra este lipsa punctelor, in rest nu avem probleme foarte mari. Trebuie sa ne gandim la jocul nostru, nu la ce face adversarul. Trebuie sa eliminam greselile personale, doar asa vom putea aduce cele 3 puncte.

Mi-a placut foarte mult ca am revenit, ca am jucat, acum sunt apt 100%. Sper sa ma bage antrenorul cu Iasi. Mergem acolo concentrati si ne jucam jocul. Sper sa castigam tot pana la final, dar trebuie sa ne gandim la punctele puse in joc luni, cu Poli Iasi", a spus Tamas.

Tamas e trist inaintea plecarii spre Iasi. Ar fi vrut sa se vada cu prietenul Pancu, plecat acum cateva saptamani de la Poli.

"Da, regret! Ca poate ieseam impreuna dupa meci!", a raspuns Tamas cand a fost intrebat de plearea lui Pancu. Fotbalistul de 37 de ani s-a ridicat apoi si a plecat din sala de conferinte, nu inainte dea a-l saluta pe ofiterul de presa al clubului. :)