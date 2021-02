SPECTACOL TOTAL la finalul meciului de la Voluntari! Interviu GENIAL al lui Tamas: "Arat bine, sunt tanar, nu m-am ingrasat, de ce sa nu ma gandesc la un transfer?"

FC Voluntari a pierdut pe teren propriu cu FC Arges in etapa cu numarul 24 din Liga 1, scor 0-1.

La echipa antrenata de Bogdan Andone si-a facut debutul Gabi Tamas. Fundasul central de 37 de ani venit in aceasta iarna de la Universitatea Cluj a intrat pe teren in minutul 78 in locul lui Ivanov si a fost cel mai periculos fotbalist al gazdelor in finalul de meci.

Dupa incheierea partidei, Tamas a oferit un interviu savuros in care a explicat in stilul caracteristic ca nu se gandeste sa se retraga prea curand si ca doreste sa isi gaseasca o noua echipa, poate chiar in strainatate.

De asemenea, fotbalistul de la Voluntari nu a exclus posibilitatea de a juca din nou pentru echipa nationala a Romaniei, pentru care a bifat 67 de selectii si a inscris si 3 goluri.

"Un debut nu tocmai fericit, dar asa este in fotbal. Nu e nicio problema. Nu mai erau probleme la meciurile cu CFR si Craiova cand am facut meciuri bune? In Anglia cand se joaca din 3 in zile, aia se mai plang? Eu nu m-am plans niciodata.

Am tinut legatura cu staff-ul echipei. Am tinut cont si de nea Ando, de Bogdan Balanescu, de Cernat pe care il stiam.

Arat bine, sunt tanar, nu m-am ingrasat, de ce sa nu ma gandesc la un transfer? Chiar in Israel ma gandeam sa plec. Depinde, nu stiu, vom vedea la vara. Nu imi place sa fac planuri dinainte. Eu am venit aici, incerc sa imi fac treaba aici.

Nu am planuri la nationala, dar cine stie? Daca voi juca, daca voi fi intr-o forma buna, poate ma cheama si pe mine", a spus Tamas la finalul meciului.