EXCLUSIV | "Ma tot musca de c*r atata! Sunt niste prosti!" Tamas, discurs fara precedent! De ce vrea sa FUGA din Romania

Gabi Tamas are 37 de ani, dar asta nu-l impiedica sa se gandeasca la un transfer in strainatate.

Ar vrea sa-si incheie cariera la Hapoel Haifa, pentru care a mai jucat doua sezoane pana sa revina in Liga 1, la Astra, in 2019.

Tamas spune ca nu se simte respectat in Romania si ca s-a plictisit de discursul public in care i se aminteste constant de usa pe care a spart-o in urma cu mai multi ani dupa o noapte de distractie cu prietenii.



"Pot sa fiu model in teren, ca toata lumea zice asta: "In teren, nu in afara lui!" Am tot auzit. M-au omorat. Sa fie sanatosi, ma duc frumos. Ma deranjeaza pentru ca-s niste prosti care tot vorbesc atata, ma musca de cur intruna! Sa fie sanatosi, eu oricum imi fac treaba, mi-am facut-o mereu. M-am saturat si eu. Am 38 de ani, imi zici ca am spart usa. Ce am facut? Am omorat pe cineva? Mai sparg una! O data, de doua ori, am plecat, am venit, iar am plecat, am venit... nu se mai plictisesc? Poate sparg acum un geam! Nu stiu, inventez ceva ca sa se schimbe discutia!", a spus Tamas pentru www.sport.ro.

Tamas e in contact cu sefii de la Hapoel Haifa. In vara isi va negocia revenirea in Israel, tara in care spune ca s-a simtit excelent.

"Da, ma asteapta acolo. Vedem din vara. Acolo sunt mult mai respectat decat in Romania, asta-i adevarul. Mi-a placut foarte mult, am tinut legatura cu ei. Am vorbit si cu patronul, cu presedintele. Din vara, daca iese bine aici, la Voluntari.. vom vedea. Sunt mult mai iubit acolo decat in Romania. Punct. As vrea sa-mi inchei cariera acolo. Ma iubesc si adversarii, si toata lumea. Ma respecta pentru ce fac in teren. Eu ma duc si-mi vad de treaba mea. Nu stiu ce voi face la finalul carierei. Mi-e frica sa ma gandesc. Cand ma las, o sa vad. Antrenor nu pot sa fiu. Sa vedem faca fac academie, ne gandim si la asta", a dezvaluit Tamas.