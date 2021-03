Probleme la nationala Frantei dupa egalul cu Ucraina! Griezmann critica tactica echipei! Cum i-a raspuns Deschamps starului Barcelonei

Franta a remizat cu Ucraina, 1-1, in debutul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2022.

Campioana Mondiala nu a putut sa invinga nationala antrenata de fostul mare atacant al lui AC Milan, Andriy Shevchenko, chiar daca a avut in echipa jucatori precum Oliver Giroud, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann sau Kingsley Coman.

Griezmann a punctat cu un sut superb, de la marginea careului, cu piciorul stang. Ucraina a reusit egalarea in minutul 57, cand Kimpembe a trimis in propria poarta, dupa un sut expediat de Sydorchuk.

Dupa meci, starul Barcelonei s-a aratat nemultumit de formula de joc aleasa de selectionerul Didier Deschamps, un 4-4-2, cu el si Giroud in linia de atac, iar Mbappe si Coman in flancuri.

"Poate ca aveam nevoie de mai multi jucatori ofensivi, care sa poata intra in dueluri unu contra unu pe flancuri. Vom invata sa jucam si in sistemul asta si sa castigam din nou. Vom vedea ce n-a mers si vom incerca sa ne imbunatatim", a spus Griezmann, citat de Daily Mail.

Pentru francezi urmeaza meciurile cu Kazakhstan (28 martie) si Bosnia si Hertegovina (31 martie). Din grupa preliminara mai face parte si Finlanda.

"Trebuia sa ne asiguram victoria in prima repriza, pentru ca am avut sanse. In repriza a doua a fost mai greu. Golul incasat putea fi evitat. Am incercat pana la final si suntem dezamagiti, e clar. Ideal era sa castigam", a spus si selectionerul Deschamps.