SOC MONDIAL in fata liderului suprem! Dupa ce au dat de pamant cu Olanda si Norvegia lui Haaland, turcii au facut 3-3 acasa cu Letonia! VIDEO

Nationala Turciei face spectacol in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar. Turcii sunt pe primul loc in clasamentul Grupei G, dupa ce au invins-o pe Olanda cu 4-2 si pe Norvegia cu 3-0.

In meciul cu Letonia de pe teren propriu, echipa lui Gunes a deschis scorul in minutul 2, din pasa lui Calhanoglu, care a reusit sa mareasca avantajul turcilor in minutul 33.

Meciul nu s-a jucat cu suporteri, insa turcii au avut sustinere de lux. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a fost surprins de camere in tribune, la golul de 2-0.

Intrati cu avantaj de 2-1 la pauza, turcii si-au marit diferenta in minutul 52, dupa ce Yilmaz a transformat un penalty. Cu toate astea, Letonia a replicat 6 minute mai tarziu prin Uldrirks, iar Ikaunieks a dat lovitura in minutul 79, obtinand astfel un punct pentru nationala Letoniei.