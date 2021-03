"Germania a fost slaba azi! Cu jucatorii de la prima echipa ii bateam relaxat!" Concluziile lui Marcel Raducanu dupa Germania 0-0 Romania

ROMANIA da ultima batalie a primaverii! Miercuri, 19:00 LIVE VIDEO la PRO X si pe www.sport.ro ai Armenia - Romania in calificarile pentru Qatar 2022!

Romania U21 a facut 0-0 cu Germania si a ratat calificarea in sferturile EURO 2021.

Marcel Raducanu, fostul fotbalist al Borussiei Dortmund si un om care locuieste in Germania de foarte multi ani, a analizat egalul dintre cele doua nationale.

El a spus ca nationala Germaniei a facut un meci foarte slab si daca Romania i-ar fi avut la dispozitie pe jucatorii eligibili pentru tineret dar care au fost convocati la echipa mare, ar fi castigat meciul fara probleme.

"E clar ca este frustrant. Asa echipa slaba ca Germania azi eu nu am vazut la U21. Au jucat foarte slab si ai nostri puteau cu putin noroc sa castige meciul asta. Au controlat meciul in primele 5 minute, au dat si o bara. Dupa aceea au pierdut din joc pentru ca i-au lasat pe astia sa faca jocul, dar pentru mine a fost un meci al Germaniei foarte slab.

Eu cred ca e generatie buna, mi-a placut cum au jucat copiii astia. Se vede pe ei ca vor, au atitudine, disciplina, vointa. Ma asteptam mai mult de la Morutan pentru ca stiu ca e fotbalist adevarat, e jucator de strada si poate sa decida un joc. Dar cand l-a bagat nu prea a aratat ceea ce poate din pacate.

Daca erau acei 5-6 jucatori de la prima echipa ii bateam pe nemti relaxat. Germania a fost slaba astazi, multe pase gresite, sarea mingea din ei", a spus Raducanu la Digi Sport.

Intrebat daca vreun component al acestei echipe U21 a Romaniei ar putea juca in Bundesliga in acest moment, fostul fotbalist al Borussiei Dortmund a spus: "Sa joace la cluburile la care sunt. In Bundesliga deocamdata e greu, e foarte greu. Poate, cine stie, in Liga 2. Si acolo mi-as dori sa ajunga macar, pentru ca si acolo este un nivel foarte ridicat. Si acolo e greu".