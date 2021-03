"Sa ma invite si pe mine la o cafea cum l-a invitat pe olandez! Astept!" Mutu, comentariu acid dupa eliminarea Romaniei de la Euro: "Nici nu mai aveam pe cine sa bag!"

Romania U21 a ratat calificarea in sferturile Campionatului European, desi nu a pierdut niciun meci!

"Tricolorii mici" au remizat cu Germania, 0-0 si pleaca neinvinsi de la Campionatul European. Romania putea deschide scorul in minutul 5 prin Matan, care a trimis in bara, acesta fiind si cel mai periculos moment al echipei lui Mutu in meciul cu Germania.

Nemtii au ratat un penalty si l-au mai pus la incercare pe Vlad de cateva ori, fara succes insa. La finalul meciului, Adrian Mutu s-a aratat mandru de jucatorii sai la conferinta de presa.

"Erau foarte putini cei care puteau spune ca facem 5 puncte, ramanem cu un joc bun, sunt multumit.

E U21, sa nu uitam ca pe langa rezultate, am aratat ca o echipa, trebuie sa ii pregatim pentru nationala mare. Sa joci de la egal cu astfel de echipe, e un lucru mare, trebuie felicitati baietii.

Am schimbat pentru ca a fost un turneu greu, nu doar fizic, ci si emotional. era foarte grreu sa incep cu acelasi 11 in meciul cu germania, o echipa de atac. ideea a fost sa intru cu 3 mijlocasi proaspeti, sa pot sustine mijlocul, sa fie o aparare in fata apararii, iar pe repriza a doua sa ii bagam pe cei care au calitate. Ideea a fost sa incercam sa rezistam cat mai mult si sa incercam sa dam lovitura pe final.

Trebuie sa ridicam capul, cred ca suporterii sunt mandri de noi, de cum am aratat si cum am jucat. Atitudinea noastra a aratat acest lucru.

Ideea tactica era la fel, probabil mai aveam posibilitati de a marca, de a-i surprinde pe contraatac, acesta e scenariul pe care mi-l imaginez. Chiar daca marcam in minutul 5, nu as fi schimbat abordarea, baietii erau obositi fizic. Ritmul a fost infernal.

Modul de a juca si modul meu de a vedea fotbalul e de a face un pressing ofensiv. Cand am jucatori de profilul lui Costache, Ganea, care fac presiune, jocul se dezvolta altfel. Cand am un jucator precum Adrian Petre, trebuie sa schimbi abordarea. Cand nu ai jucatorul cu profilul pe care ti l-ai dorit, trebuie sa schimbi ceva.

Nu mi-a fost teama sa risc, ca dovada schimbarile facute. Asta era ce aveam pe banca, altceva nu mai era. M-am bazat ca sclipirea jucatorilor putea face diferenta, din pacate, nu s-a intamplat.

Eu nu pot spune ca am pierdut calificarea, nu o vad ca pe o infrangere totala a echipei noastre. Daca intrau mingile din ultimele doua minute cu Olanda, probabil ca vorbeam de altceva. De multe ori nu e de ajuns sa dai totul, asta este fotbalul.

Am vazut si eu ce au declarat cei doi selectioneri, poate astept si eu sa ma invite Kuntz la o cafea, cum l-a invitat pe Erwin. Nu am ce sa spun, imi place sa ma uit in gradina mea", a spus Adrian Mutu la conferinta de presa.