Mutu s-a RIDICAT de pe banca Romaniei pentru Jocurile Olimpice! Se da la o parte din fata lui Radoi: "N-o sa incepem acum sa avem doi selectioneri!"

Mutu spune ca nu se va implica in pregatirea campaniei pentru Jocurile Olimpice.

Il lasa doar pe Mirel Radoi sa stea pe banca la Tokyo.

Dupa eliminarea Romaniei de la Euro U21, Mutu a anuntat ca nu va face parte din staff-ul nationalei la turneul final al JO.

"Merg in Japonia, da, dar ca suporter. Noi nu am avut niciodata 2 selectioneri. Nu ca nu s-ar fi intamplat in alte parti, dar nu am facut-o noi si n-o sa incepem acum. I-am zis lui Mirel sa se ocupe, sa conduca el echipa. O sa merg si eu, dar numai ca suporter. Mirel are de unde alege. Sunt baieti si din generatia trecuta, si din generatia actuala, care sunt foarte buni, care stiu ce inseamna spiritul de lupta, vor face o figura frumoasa", a comentat Mutu la finalul partidei dintre Romania si Germania.