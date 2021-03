Care FCSB? Pentru nemti a fost Steaua toata ziua! Ce s-a intamplat in direct la televiziunea germana in meciul Romania - Germania

Germania - Romania s-a vazut in Germania pe ProSieben.

Comentatorii au fost Matthias Stach, unul dintre cei mai importanti experti ai statiei, si fostul international german Rene Adler. Celor doi le-a atras atentia prezenta a 6 jucatori din lotul liderului Ligii 1, FCSB, in echipa deplasata de Mutu in Ungaria. Pentru nemti, scandalul Steaua - FCSB nu e un subiect cunoscut. Vlad, Harut, Olaru, Morutan, Oaida si Octavian Popescu au fost prezentati ca jucatori de-ai Stelei.



Adler, portar cu 12 selectii in nationala mare a Germaniei, l-a remarcat pe Vlad, care a fost cel mai bun jucator al lui Mutu in jocul din aceasta seara.



In afara de confuzia Steaua - FCSB, la microfonul ProSieben s-a mai produs o confuzie. In momentul in care au vorbit despre imnul Romaniei, "Desteapta-te, romane!", germanii i-au spus "Himnusz".