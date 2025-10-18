Echipa feminină a României țintește titlul continental, după o nouă evoluție la înălțime din partea tricolorelor, în sala din Zadar, Croația. În semifinală, tricolorele au înfruntat selecționata Olandei, iar fetele noastre au demonstrat, încă o dată, maturitate și valoare la masa de joc.

România s-a calificat în finala feminină a Europeanului de tenis de masă. Victorie uriașă

Bernadette Szocs a adus primul punct în confruntarea dintre cele două echipe, iar în fața apărătoarei Jie Li a fost nevoie de răbdare și inteligență tactică pentru a găsi momentul potrivit al loviturilor decisive. Cele două sportive au alternat momentele bune până în setul decisiv, când tricolora a speculat fiecare moment al jocului și a fost de neoprit spre victoria cu 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1).

Elizabeta Samara a urcat scorul la 2-0 pentru România, după ce a fost condusă de Britt Eerland, în urma unui prim set echilibrat. Totuși, componenta lotului național a produs anumite schimbări în joc care i-au permis să domine până spre finalul întâlnirii, când și-a folosit la capacitate maximă abilitățile pentru victoria cu 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9).

Calificarea în finala europeană a fost asigurată după al treilea meci, în care Andreea Dragoman a controlat mare parte din schimburile cu Shuohan Men. Stâpână pe situație și cu lovituri în forță, tricolora a încheiat duelul la 3-0 (11-8, 11-5, 11-5).

Desfășurarea întâlnirii România 🆚 Olanda, scor 3-0:

▪️Bernadette Szocs 🆚 Jie Li 3-2 (14-12, 3-11, 12-10, 8-11, 11-1)

▪️Elizabeta Samara 🆚 Britt Eerland 3-1 (11-13, 11-4, 11-8, 11-9)

▪️Andreea Dragoman 🆚 Shuohan Men 3-0 (11-8, 11-5, 11-5)

Duminică, de la 14:00, România, vicecampioana europeană en titre, întâlnește Germania, campioana europeană en titre, într-un meci în care tricolorele vor să recapete titlul continental!

