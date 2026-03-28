România U17, victorie contra Portugaliei în calificările pentru EURO 2026
România U17, condusă de selecționerul Mircea Diaconescu, a învins Portugalia, scor 1-0, în partida disputată sâmbâtă pe Carlo Angelo Luzi din Gualdo Tadino (Perugia, Italia).
Unicul gol al meciului a fost înscris de Darius Tripon (16 ani), mijlocașul celor de la Farul Constanța.
Pentru România U17 este a doua victorie din primele două meciuri ale grupei de calificare la EURO 2026, după ce miercuri a învins clar și Islanda, scor 5-2.
- Primul 11 al României U17: Tudor Coșa - Cosmin Matei, Andrei Dăncuș, Robert Corduneanu, Claudiu Stancu - Darius Tripon, Edu Corlat, Ioan Precup - Răzvan Marincean, Darius Bota, Alexandru Goncear
- Au mai jucat: Lorand Bencze, Daniele Paul, Eduardo Bodnar, Matei Pădure și Erik Mihăilă
- Selecționer: Mircea Diaconescu
România U17 e la un pas de calificarea la EURO 2026, turneu final cu doar 8 naționale
România U17 ocupă astfel primul loc în grupa de calificare la EURO 2026, cu 6 puncte după primele două meciuri. Pe locul secund se află Italia, cu 3 puncte, care va înfrunta Islanda, astăzi, de la ora 16:00. Portugalia este deja scoasă din calculele calificării.
În cazul probabil în care Italia va învinge Islanda, România va fi egalată la puncte, iar duelul decisiv se va disputa marți, de la ora 19:00: Italia U17 - România U17, pe Stadio Pietro Barbetti din Gubio.
La Campionatul European găzduit de Estonia în perioada 25 mai - 7 iunie merg cele 7 câștigătoare de grupă, în timp ce țara gazdă este calificată din oficiu.
România U17 a ajuns în runda decisivă pentru EURO 2026 după ce în toamnă a terminat pe locul secund o grupă cu Franţa (1-1), Israel (1-1) şi Azerbaidjan (5-1).
Lotul României U17 pentru această acțiune
PORTARI: Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Rareș ANDREI (FCSB);
FUNDAȘI: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid 1923), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda), Claudiu STANCU (CSM Slatina);
MIJLOCAȘI: Matei PĂDURE (FCSB), Ioan PRECUP (CD Roda | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);
ATACANȚI: Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Darius BOTA (AFK Csikszereda), Cosmin MIHAI (Farul Constanța).