România, victorie uriașă contra Portugaliei! Puștii sunt la un pas de Campionatul European

România, victorie uriașă contra Portugaliei! Puștii sunt la un pas de Campionatul European Nationala
România U17 a învins Portugalia U17 și este aproape să obțină calificarea la Campionatul European din vară, la care vor participa doar 8 naționale.

Romania U17Portugalia U17Darius Tripon
România U17, victorie contra Portugaliei în calificările pentru EURO 2026

România U17, condusă de selecționerul Mircea Diaconescu, a învins Portugalia, scor 1-0, în partida disputată sâmbâtă pe Carlo Angelo Luzi din Gualdo Tadino (Perugia, Italia).

Unicul gol al meciului a fost înscris de Darius Tripon (16 ani), mijlocașul celor de la Farul Constanța.

Pentru România U17 este a doua victorie din primele două meciuri ale grupei de calificare la EURO 2026, după ce miercuri a învins clar și Islanda, scor 5-2.

  • Primul 11 al României U17: Tudor Coșa - Cosmin Matei, Andrei Dăncuș, Robert Corduneanu, Claudiu Stancu - Darius Tripon, Edu Corlat, Ioan Precup - Răzvan Marincean, Darius Bota, Alexandru Goncear
  • Au mai jucat: Lorand Bencze, Daniele Paul, Eduardo Bodnar, Matei Pădure și Erik Mihăilă
  • Selecționer: Mircea Diaconescu

România U17 e la un pas de calificarea la EURO 2026, turneu final cu doar 8 naționale

România U17 ocupă astfel primul loc în grupa de calificare la EURO 2026, cu 6 puncte după primele două meciuri. Pe locul secund se află Italia, cu 3 puncte, care va înfrunta Islanda, astăzi, de la ora 16:00. Portugalia este deja scoasă din calculele calificării.

În cazul probabil în care Italia va învinge Islanda, România va fi egalată la puncte, iar duelul decisiv se va disputa marți, de la ora 19:00: Italia U17 - România U17, pe Stadio Pietro Barbetti din Gubio.

La Campionatul European găzduit de Estonia în perioada 25 mai - 7 iunie merg cele 7 câștigătoare de grupă, în timp ce țara gazdă este calificată din oficiu. 

România U17 a ajuns în runda decisivă pentru EURO 2026 după ce în toamnă a terminat pe locul secund o grupă cu Franţa (1-1), Israel (1-1) şi Azerbaidjan (5-1).

Lotul României U17 pentru această acțiune

PORTARI: Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Rareș ANDREI (FCSB);

FUNDAȘI: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid 1923), Andrei DĂNCUȘ (FCSB), Daniele PAUL (AS Roma | Italia), Ayan ANGHEL (CS Dinamo București), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Lorand BENCZE (AFK Csikszereda), Claudiu STANCU (CSM Slatina);

MIJLOCAȘI: Matei PĂDURE (FCSB), Ioan PRECUP (CD Roda | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța);

ATACANȚI: Răzvan MARINCEAN (Farul Constanța), Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Darius BOTA (AFK Csikszereda), Cosmin MIHAI (Farul Constanța).

Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”
Istoria a fost scrisă! LeBron și Bronny James, autorii primului assist tată-fiu din NBA
Se pregătește contractul pentru Bogdan Vătăjelu!
Ilie Năstase și-a ales favorita la titlu în Superliga: „Cred că merită după atâția ani”
Revoltă la Tottenham. Fanii se opun vehement numirii lui De Zerbi din cauza legăturii cu un jucător controversat
Cosmin Contra n-a iertat pe nimeni după eșecul României cu Turcia: „Suntem foarte departe de Europa”
Costel Pantilimon a numit patru tricolori care au dezamăgit contra Turciei: „Mă așteptam la mai mult de la ei”

Kosovarii au sărit la bătaie în finalul meciului cu România U21. Nervi întinși la cote maxime la Priștina

România U21, victorie uriașă în lupta pentru EURO contra Kosovo U21! Final tensionat de meci

Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

CALCULE | Singurul scenariu în care România U21 mai poate spera la locul 2 în grupă după victoria din Kosovo

Surpriză de proporții! Ofertă pentru Ianis Hagi, la două zile după meciul cu Turcia



Se pregătește contractul pentru Bogdan Vătăjelu!
Ilie Năstase și-a ales favorita la titlu în Superliga: „Cred că merită după atâția ani”
Cosmin Contra n-a iertat pe nimeni după eșecul României cu Turcia: „Suntem foarte departe de Europa”
Revoltă la Tottenham. Fanii se opun vehement numirii lui De Zerbi din cauza legăturii cu un jucător controversat
Istoria a fost scrisă! LeBron și Bronny James, autorii primului assist tată-fiu din NBA
România U17, învinsă de Cehia U17. "Tricolorii" conduceau cu 2-0 în minutul 84: ce a urmat
Mihai Stoichiță, surprins în timp ce vorbea cu Burleanu pe WhatsApp: "Inadmisibil, nu mai putem alerga!"
Portugalia e noua campioană mondială U17. Cine îi calcă pe urme lui Luis Figo
Azi se stabilesc finalistele Mondialului U17. Trei echipe din Europa și Brazilia luptă pentru titlul mondial
stirileprotv Ce s-ar întâmpla dacă s-ar renunța la ora de vară în 2026. Avertismentul specialiștilor

protv Rusoaica cu origini bulgărești care a devenit preferata paparazzilor de la Hollywood. Ținutele ei au transformat-o într-o țintă de neratat

stirileprotv Râul Dâmbovița, viitoarea atracție a Bucureștiului. Autoritățile vor să-l transforme într-o promenadă urbană „ca afară”

stirileprotv Nemulțumiți de scumpirea carburanților, zeci de șoferi din Pitești au organizat un protest. Mulți au fost amendați

