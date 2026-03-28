Pentru România U17 este a doua victorie din primele două meciuri ale grupei de calificare la EURO 2026, după ce miercuri a învins clar și Islanda, scor 5-2.

Unicul gol al meciului a fost înscris de Darius Tripon (16 ani), mijlocașul celor de la Farul Constanța.

România U17, condusă de selecționerul Mircea Diaconescu , a învins Portugalia , scor 1-0, în partida disputată sâmbâtă pe Carlo Angelo Luzi din Gualdo Tadino (Perugia, Italia).

România U17 e la un pas de calificarea la EURO 2026, turneu final cu doar 8 naționale

România U17 ocupă astfel primul loc în grupa de calificare la EURO 2026, cu 6 puncte după primele două meciuri. Pe locul secund se află Italia, cu 3 puncte, care va înfrunta Islanda, astăzi, de la ora 16:00. Portugalia este deja scoasă din calculele calificării.

În cazul probabil în care Italia va învinge Islanda, România va fi egalată la puncte, iar duelul decisiv se va disputa marți, de la ora 19:00: Italia U17 - România U17, pe Stadio Pietro Barbetti din Gubio.

La Campionatul European găzduit de Estonia în perioada 25 mai - 7 iunie merg cele 7 câștigătoare de grupă, în timp ce țara gazdă este calificată din oficiu.

România U17 a ajuns în runda decisivă pentru EURO 2026 după ce în toamnă a terminat pe locul secund o grupă cu Franţa (1-1), Israel (1-1) şi Azerbaidjan (5-1).