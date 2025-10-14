„Tricolorii” lui Mircea Diaconescu au spulberat selecționata asemănătoare a Azerbaidjanul, scor 5-1, într-un meci disputat în Franța, pe „Stade du Bourret”.



România a strălucit cu jucători de la Real Madrid, Lazio, AC Milan și FCSB



Eduardo Corlat, fundașul stânga al celor de la Real Madrid U17, a fost printre cei mai buni oameni de pe teren.

Tânărul madrilen a înscris și un gol superb, în minutul 65. Alături de el, Alex Miloiu, de la Lazio U18, a dominat duelurile din apărare, în timp ce Ryan Rusu (AC Milan U17) și Rareș Silitră (Borussia Mönchengladbach U17) au adus prospețime și creativitate pe final de meci.



România a început ezitant și a fost condusă în minutul 20, după reușita lui Bashirov. Reacția a fost însă rapidă și Niculcea a egalat patru minute mai târziu, iar Marincean, vârful de la Farul Constanța, a întors scorul înainte de pauză, cu o execuție elegantă. În repriza secundă, Corlat, Rusu și același Rusu din nou, în prelungiri, au completat recitalul ofensiv.



În urma acestui rezultat, România U17, antrenată de Mircea Diaconescu, a încheiat pe poziția secundă și va evolua anul viitor în Liga A, într-o rundă decisivă pentru prezența la turneul final. La Campionatul European U17 din 2026, găzduit de Estonia, vor juca doar 8 reprezentative.

