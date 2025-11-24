În Aspire Zone (Doha Sports City) din orașul Al Rayyan (Qatar) vor avea loc astăzi meciurile Austria - Italia și Portugalia - Brazilia. Finala mică va fi gazduită de aceeași locație, pe 27 noiembrie, iar învingătoarele din semifinale vor juca cu titlul mondial pe masă, pe Khalifa International Stadium (45.857 de locuri).

Campioana mondială din 2023 este Germania, care s-a impus în ultimul act al competiției din Indonezia în fața Franței (2-2, 4-3 după lovituri de departajare). La ediția trecută trofeele individuale au fost cucerite de Paris Brunner (Golden Ball / Germania), Agustin Ruberto (Golden Boot / Argentina), Paul Argney (Golden Glove) și Anglia (FIFA Fair Play Trophy).



"16"-imi de finală

Argentina - Mexic 2-2 (4-5 d.l.d.) / Portugalia - Belgia 2-1 / Elveția - Egipt 3-1 / Irlanda - Canada 1-1 (9-8 d.l.d.) / SUA - Maroc 1-1 (3-4 d.l.d.) / Zambia - Mali 1-3 / Brazilia - Paraguay 0-0 (5-4 d.l.d.) / Franța - Columbia 2-0 / Austria - Tunisia 2-0 / Coreea de Sud - Anglia 0-2 / Venezuela - Coreea de Nord 1-2 / Japonia - Africa de Sud 3-0 / Italia - Cehia 2-0 / Croația - Uzbekistan 1-1 (3-4 d.l.d.) / Senegal - Uganda 0-1 / Germania - Burkina Faso 0-1



Optimi de finală

Mexic - Portugalia 0-5 / Elveția - Irlanda 3-1 / Maroc - Mali 3-2 / Brazilia - Franța 1-1 (4-3 d.l.d.) / Austria - Anglia 4-0 / Coreea de Nord - Japonia 1-1 (4-5 d.l.d.) / Italia - Uzbekistan 3-2 / Uganda - Burkina Faso 1-1 (3-5 d.l.d.)



Sferturi de finală

Portugalia - Elveția 2-0 / Maroc - Brazilia 1-2 / Austria - Japonia 1-0 / Italia - Burkina Faso 1-0



Semifinale

Austria - Italia (24 noiembrie / Aspire Zone, teren 5, Al Rayyan / Arbitru - Fernando Vejar, Chile)

Portugalia - Brazilia (24 noiembrie / Aspire Zone, teren 7, Al Rayyan / arbitru - Vasileios Fotias, Grecia)

