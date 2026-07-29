Pigliacelli pare favorit să devină portarul nr. 1 în poarta Sampdoriei

Mirko Pigliacelli, fostul portar al Universității Craiova, echipă cu care a câștigat Cupa și Supercupa României, este aproape de a semna cu Sampdoria Genova. Clubul din Serie B nu și-a desemnat încă portarul titular pentru sezonul viitor, avându-i în lot pe Simone Ghidotti (26 de ani), Elia Tantalocchi (22 de ani / revenit după împrumutul la Campobasso FC), Nicholas Scardigno (20 de ani / revenit după împrumutul la Virtus Verona) și Andrey Krastev (17 ani / promovat de la Sampdoria Primavera).

Principalele variante avute în vedere de "Doria" sunt Emil Audero, care mai are un contract pe două sezoane cu Como și cere un salariu de 1 milion de euro pe sezon, și Mirko Pigliacelli, care a intrat în ultimul an de contract cu Catanzaro și ar putea fi adus liber de contract.

Dacă cele două variante nu se concretizează, genovezii îi mai au pe listă pe portarii Simone Scuffet (Pisa / a jucat un sezon la CFR Cluj, 2022-2023), Marco Sportiello (Atalanta), Boris Radunovic (Cagliari), Lorenzo Montipo (Hellas Verona) și Alberto Paleari (Torino).

A jucat timp de patru sezoane la CSU Craiova

Mirko Pigliacelli (33 de ani) este născut la Roma și a fost junior la Lazio și AS Roma. La nivel de seniori a evoluat pentru Parma (2012), Sassuolo (2012-2013), Pescara (2013, 2017), Reggina (2014), Frosinone (2014-2015), Pro Vercelli (2015-2016, 2018), Trapani (2017), CS Universitatea Craiova (2018-2022), Palermo (2022-2024) și Catanzaro (2024-2026). Cu ultimul club a fost aproape de promovarea în Serie A, la finalul sezonului trecut.

Are selecții pentru naționalele de juniori ale Italiei (U18, U19, U20, U21), iar în palmaresul său se găsesc Cupa României (2020-2021), Supercupa României (2021), o promovare în Serie A (2012-2013), titlul de Cel mai bun portar al sezonului în Liga 1 (2020-2021) și includerea în Echipa Sezonului din Liga 1 (2018-2019, 2020-2021). Este cotat la 400.000 de euro.

Foto - US Catanzaro 1929