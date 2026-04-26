Goalkeeper-ul evoluează în prezent la US Catanzaro și are șanse reale să promoveze în Serie A.

Ajuns în Italia după despărțirea de Palermo FC, Pigliacelli traversează un sezon solid. A bifat 37 de meciuri în toate competițiile, a încasat 46 de goluri și a reușit 9 partide fără gol primit.

Pigliacelli, în cursa pentru promovare în Serie A

La momentul actual, Catanzaro ocupă locul 5 în Serie B, cu 59 de puncte. Lupta pentru promovare rămâne deschisă, iar sistemul din Italia oferă șanse importante echipelor din play-off.

Primele două clasate promovează direct, în timp ce locurile 3-8 intră într-un sistem de baraj. Dacă diferența dintre locurile 3 și 4 nu depășește 14 puncte, se dispută playoff-uri în care echipele mai bine clasate au avantaj decisiv în caz de egalitate.

Revenind la Pigliacelli, portarul italian a lăsat o impresie puternică în România. Între 2018 și 2022, a adunat 166 de meciuri pentru Universitatea Craiova, a câștigat Cupa și Supercupa României în 2021.