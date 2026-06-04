Mirko Pigliacelli a ratat promovarea în Serie A printr-un scenariu de film! A câștigat, a remizat și a pierdut în același timp

Mirko Pigliacelli a ratat promovarea în Serie A printr-un scenariu de film! A câștigat, a remizat și a pierdut în același timp Serie A
SPORT.RO
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Mirko Pigliacelli a fost la un pas de revenirea în Serie A.

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Mirko PigliacellicatanzaroUniversitatea CraiovaMonzaSerie B
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Fostul portar al Universitatea Craiova a avut un sezon solid la Catanzaro, cu 43 de meciuri jucate, 53 de goluri încasate și 12 partide fără gol primit, dar visul promovării s-a oprit dramatic în finala play-off-ului din Serie B.

Un parcurs aproape perfect, dar fără final fericit

Catanzaro a încheiat sezonul regulat pe locul 5 și a intrat în lupta pentru promovare. În play-off, echipa a trecut fără emoții de Avellino, 3-0, iar apoi a eliminat-o pe Palermo, scor 3-2 la general.

Finala pentru Serie A a fost însă decisă de un detaliu de regulament. În prima manșă, Monza s-a impus cu 2-0, iar în retur Catanzaro a câștigat cu același scor, 2-0. La general, tabela a arătat 2-2.

De aici a intervenit regula din play-off-ul din Serie B: în caz de egalitate, nu se joacă prelungiri sau lovituri de departajare, iar echipa mai bine clasată în sezonul regulat merge mai departe.

Astfel, Monza, care terminase pe locul 3, a obținut promovarea în Serie A, în timp ce Catanzaro, de pe locul 5, a ratat obiectivul, deși a câștigat returul.

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