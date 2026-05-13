Vă mai amintiți de Mirko Pigliacelli? Fostul portar al Universitatea Craiova este foarte aproape de o revenire spectaculoasă în prim-planul fotbalului italian.

Ajuns la Catanzaro după despărțirea de Palermo FC, Pigliacelli traversează un sezon solid. Portarul a bifat 39 de meciuri în toate competițiile, a încasat 49 de goluri și a reușit 10 partide fără gol primit.

Catanzaro, în semifinalele play-off-ului de promovare

Catanzaro a încheiat sezonul regulat din Serie B pe locul 5, cu 59 de puncte, și continuă lupta pentru promovare.

În sferturile play-off-ului, formația lui Pigliacelli a trecut fără emoții de Avellino, scor 3-0, într-un meci disputat pe „Ceravolo”.