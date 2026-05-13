Vă mai amintiți de Mirko Pigliacelli? Fostul portar al Universitatea Craiova este foarte aproape de o revenire spectaculoasă în prim-planul fotbalului italian.
Ajuns la Catanzaro după despărțirea de Palermo FC, Pigliacelli traversează un sezon solid. Portarul a bifat 39 de meciuri în toate competițiile, a încasat 49 de goluri și a reușit 10 partide fără gol primit.
Catanzaro, în semifinalele play-off-ului de promovare
Catanzaro a încheiat sezonul regulat din Serie B pe locul 5, cu 59 de puncte, și continuă lupta pentru promovare.
În sferturile play-off-ului, formația lui Pigliacelli a trecut fără emoții de Avellino, scor 3-0, într-un meci disputat pe „Ceravolo”.
Pontisso a deschis scorul înainte de pauză, iar Cassandro și Iemmello au închis tabela în repriza secundă. Pigliacelli a avut și el o intervenție importantă în startul partidei, când a salvat la șutul lui Sounas.
În urma acestui succes, Catanzaro s-a calificat în semifinalele play-off-ului, unde o va întâlni chiar pe Palermo FC într-o dublă decisivă pentru accederea în finala promovării.
Pigliacelli a făcut show la Craiova
Mirko Pigliacelli a fost unul dintre cei mai apreciați străini care au evoluat în ultimii ani în Superliga României.
Între 2018 și 2022, italianul a strâns 166 de meciuri pentru Universitatea Craiova și a cucerit alături de olteni Cupa României 2020-2021 și Supercupa României 2021.