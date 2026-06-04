Rapid poate rata mutarea! Un club din Italia a intrat în cursă pentru transferul lui Rareș Ilie

Rareș Ilie (23 de ani) va părăsi formația Empoli la finalul lunii iunie. Gruparea italiană, unde mijlocașul de bandă a evoluat sub formă de împrumut în acest sezon, nu va activa clauza de cumpărare definitivă în valoare de 800.000 de euro . Deși a fost o prezență constantă în echipa de start în prima parte a campionatului, românul a trecut pe banca de rezerve pe finalul stagiunii. În total, el a adunat 28 de meciuri, a înscris două goluri și a oferit patru pase decisive.

Dorit de o altă echipă din Italia

Fotbalistul cotat în prezent la 1,2 milioane de euro se va întoarce la Nice, iar francezii nu doresc să renunțe la el fără o compensație financiară de un milion de euro. În cazul în care niciun club nu va achita această sumă, o nouă plecare sub formă de împrumut devine principala variantă.

Daniel Pancu dorește să îl readucă la Rapid în actuala fereastră de mercato, însă giuleștenii au concurență serioasă din Serie B. Potrivit GSP, Catanzaro analizează posibilitatea de a-l transfera pe român, tot printr-un contract de împrumut. Rareș Ilie este familiarizat cu echipa din eșalonul secund italian, după ce a mai jucat acolo în a doua jumătate a sezonului 2024-2025, perioadă în care a bifat 15 partide de campionat și trei pase de gol.

De la plecarea sa din Giulești către Nice, în 2022, fotbalistul a avut parte de o serie de împrumuturi succesive, trecând pe la Maccabi Tel Aviv, Lausanne-Sport, Catanzaro și Empoli.