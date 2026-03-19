Mirko Pigliacelli (32 de ani), fostul portar al Universității Craiova, are un sezon solid la Catanzaro, ocupanta locului 5 din Serie B.

Mirko Pigliacelli, printre cei mai buni portari din Serie B

Pigliacelli a adunat în stagiunea actuală, în eșalonul secund din Italia, 30 de meciuri. A încasat 35 de goluri și a menținut poarta intactă de 9 ori.

Evoluțiile sale au fost apreciate inclusiv în presa din „Cizmă”. Publicația Tutto Mercato Web l-a trecut pe locul doi într-un top al portarilor din Serie B.

Sursa citată a alcătuit ierarhia în funcție de media notelor pe care le-a acordat portarilor de-a lungul stagiunii actuale.

Top 5 portari din Serie B

Joronen (Palermo) - 6.47 (30 de meciuri) Pigliacelli (Catanzaro) - 6.30 (30) Festa (Mantova) - 6.25 (18) Klinsmann (Cesena) - 6.21 (31) Cerofolini - 6.18 (Bari)

Pigliacelli, un portar important pentru Craiova

Mirko Pigliacelli a apărat la Universitatea Craiova între anii 2018 și 2022. A strâns 166 de meciuri, a încasat 158 de goluri și a menținut poarta intactă în 68 de rânduri.

Pigliacelli a cucerit alături de olteni Cupa și Supercupa României, ambele trofee în 2021. El a plecat din Bănie la Palermo pentru 500.000 de euro, la care a jucat până în vara anului 2024. Ulterior, a ajuns la Catanzaro, în calitate de jucător liber de contract.