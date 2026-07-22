În ultimul sezon, portarul italian a evoluat la Pisa, cu care a retrogradat în Serie A și unde a strâns opt meciuri, în Serie A și Coppa Italia.

Scuffet vrea să continue în primul eșalon din Italia și o poate face la nou-promovata Venezia, cu care este în discuții în această perioadă, anunță jurnalistul Nicolo Schira.

Simone Scuffet poate ajunge la Venezia

Totuși, acesta ar putea fi portar de rezervă la noua sa echipă. Rămâne de văzut dacă statutul îl va mulțumi pe Scuffet sau va dori o echipă la care să fie titular incontestabil.

Scuffet este un portar cu experiență în fotbalul italian. A strâns 92 de partide la nivel de Serie A, la care se adaugă alte 67 în Serie B.

CFR Cluj l-a transferat gratis în 2022 de la APOEL Nicosia, iar după un singur sezon în Gruia a semnat cu Cagliari pentru două milioane de euro. În 2025 a fost transferat sub formă de împrumut la Napoli, cu care a câștigat titlul.

În prezent, contractul său cu Pisa este valabil până în 2028, astfel că, cel mai probabil, echipa care va dori să-l transfere va fi nevoită să plătească o sumă de transfer.