E gata! FCSB a făcut anunțul

Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul 3 din sezonul regulat al Superligii României. Pe rețelele sociale, FCSB a confirmat că partida se va juca pe ”Arcul de Triumf” din Capitală.

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FCSB a anunțat și că au fost puse în vânzare biletele pentru confruntarea cu Farul Constanța. La peluză, prețul este de 30 de lei, la tribuna 2 est, 50 de lei, iar la tribuna 1 vest, 100 de lei.

”FCSB a pus în vânzare online, biletele pentru partida cu Farul Constanța, a treia din noul sezon al Superligii, care se va disputa luni, 3 august, începând cu ora 21:30, pe Stadionul Arcul de Triumf.

Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – 30 LEI

TRIBUNA 2 EST - 50 LEI

TRIBUNA 1 VEST - 100 LEI

Casa de bilete de la stadion va fi deschisă în ziua meciului, începând cu ora 13:00.

De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Stadionul Arcul de Triumf:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe [email protected] începând cu data de 29 iulie, ora 14:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Menționăm faptul că numărul locurilor pe acest stadion este limitat! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.

Vă așteptăm alături de noi!”, se arată în postarea roș-albaștrilor.